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中職》這回徵選「練習生」！樂天女孩海選即日起開放報名

2021/12/13 11:35

樂天女孩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2022樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」啟動海選，不過這一回徵選的是「Trainee 練習生」，即日起啟動線上報名徵選，經過訓練合格後，「練習生」將成為正式樂天桃猿專屬啦啦隊一員。

入選樂天女孩練習生後將接受各式培訓後檢測合格，包括「藝能界名師肢體表演課」、球團實戰安排「商演經驗課」、「運動心理強化課」、「總監舞蹈營」以及「Rakuten Girls」終極試煉課，五關全過有望直指開幕戰。目前樂天女孩練習生為胡佳玲，她是2021年正式海選遺珠，因疫情中斷培訓，目前將重新銜接訓練。

無論成功或失敗，這條道路即將為妳而開，樂天女孩練習生招募即日起至2022年1月5日（三）止，廣邀勇敢樂天的各路英雌線上報名，線上徵選，入選Trainee練習生者經過培訓且通過考驗後，目標在2022年四月加入「Rakuten Girls」。

若你熱愛表演，有志參加練習生徵選並無演藝經紀約，只需備妥表演影片、基本資料與聯絡方式即可參加，1月15日（六）前通知練習生入選者，無入選者將不另外通知。

樂天女孩練習生徵選開跑。（球團提供）

2022 Rakuten Girls Trainee 徵選辦法
1、備妥自己的表演影片、基本資料與聯絡方式寄到: mky-RS_monkeyscs@rakuten.com
2、於影片說明中敘明自我介紹。
3、2022年1月15日前通知進入複試，無入選者將不另外通知。
4、收件截止日期：2022年1月5日
5、報名者所提供之個人資料，主辦單位將依個人資料保護法辦理，僅作為本活動及未來相關行銷活動等目的使用，確認報名者在送出資料後，即視同主辦單位、承辦單位作使用，同意配合比賽相關活動、宣傳活動、花絮拍攝、媒體報導、公開播映等。
6、本次徵選成功者未代表成為正式樂天女孩，尚須完成五項課程及終極試煉，Trainee須安排時間參加課程，配合參加球團活動，培訓過程中決定每人培訓期長短，半年為限，一切目標為成為正式樂天女孩進軍2022年起之桃猿主場表演。

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