籃球》阿提諾下一站？ T1 臺南台鋼獵鷹呼之欲出

新台灣人阿提諾（右起）在籃協副秘書長李雲翔陪同下領取身分證。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕幾經波折，我國最新歸化洋將「白色巨塔」阿提諾（William Artino）領取身分證後，這位29歲、211公分的「新台灣人」炙手可熱，早已引發多支職籃隊伍搶人大戰，究竟花落誰家備受矚目，是否加盟近來積極接觸的T1臺南台鋼獵鷹？預料近期就有答案。

繼2013年「護國神Q」戴維斯（Quincy Davis）後，阿提諾接棒入籍，成台灣男籃歸化長人，就等待辦理護照，備妥資料給國際籃總登記完成，明年2月披上國家隊戰袍出征。籃協副秘書長李雲翔表示，特別感謝內政部、教育部、體育署的鼎力支持，阿提諾才能順利加盟，「尤其這段期間，PLG福爾摩沙台新夢想家董事長張承中推薦，加上立法院副院長蔡其昌、內政部次長陳宗彥的跨部會協調，還有莊瑞雄、萬美玲等立委的幫忙，以及籃協法律顧問許英傑律師專業協助，才能趕在耶誕節前，讓阿提諾取得台灣身分證，完成歸化程序最後一步。」

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李雲翔表示，阿提諾成為「新台灣人」，可望替未來歸化台灣的球員開啟一扇門，因為有別於前任戴維斯模式，此次「殊勳歸化」甚至不再需要放棄原本的美國國籍，相信成功案例能增加更多外籍好手加盟意願。李雲翔也強調，阿提諾除了提升台灣男籃戰力，也獲得國內多隊青睞，協會將與有興趣網羅的球團簽定「三方協議」，即阿提諾可在國內打球爭取更多薪資，但賽事規劃得以國家隊行程為主，只要徵召集訓參賽，他與新東家都要配合，「我們將讓阿提諾儘快調整適應國內環境，以利明年2月世界盃亞洲區資格賽第1階段備戰。」

因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，阿提諾14天隔離期滿，仍有7天自主健康管理，籃協在這段期間，安排他單獨訓練、維持體能。台灣目前擁有3個籃球聯賽，依規定無論是SBL超級聯賽、PLG職籃，阿提諾都屬外籍球員，至於T1職籃則視為第3類球員（包括亞洲外援、華裔球員、歸化球員與外籍生）。

新台灣人阿提諾領取身分證。（籃協提供）

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