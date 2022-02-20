PLG》開心回台灣打球！周儀翔重磅返台 透露最期待一件事

高雄鋼鐵人網羅旅外好手周儀翔。（資料照，高雄鋼鐵人提供）

〔體育中心／綜合報導〕近5年都在中國CBA打球的台灣好手周儀翔，確定返台加盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人，為台灣職業籃壇注入強心針，周儀翔昨日也在社群媒體透露，自己非常開心回家鄉打球。

周儀翔強悍球風被球迷稱為「台灣LBJ」，過往在SBL時期，曾2度拿下年度最有價值球員，不過近年在CBA發展機會不多，周儀翔選擇回到台灣打球，他本季效力的隊伍北京首鋼也在昨日正式發布消息，宣布中止與周儀翔的合約，並祝他未來一切順利。

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周儀翔返台加盟高雄鋼鐵人，引起許多球迷期待，周儀翔昨日也在IG發文表示：「沈默了幾天換我來說吧，感謝近幾年CBA南京同曦、新疆廣滙、北京首鋼俱樂部和球迷們給予我的照顧、支持，特別感謝北京首鋼的成全以及高雄鋼鐵人的協助，給我這個機會讓我回到台灣的舞台繼續拼戰，接下來會交由經紀公司繼續協商後續合約細節。」

周儀翔也透露，回台灣打球最期待的就是能陪在家人身邊，「特別感謝我的老婆和家人，長期分隔兩地，有許多時候無法在身邊陪伴，辛苦了！也很期待接下來可以回到台灣，陪伴孩子們的成長。」

周儀翔指出，這幾天充分感受到親友們、球迷們的支持與溫暖，接下來將前往日本與台灣男籃會合，征戰2023年世界盃亞洲區資格賽。

最後周儀翔喊話，這次有許多初次入選國家隊的學弟們，希望球迷們能多給予鼓勵和支持，一起為台灣男籃加油。

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