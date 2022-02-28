晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》「孩子不該停止作夢」 俄羅斯球王梅德維夫替世界和平發聲

2022/02/28 08:58

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，今天登上世界球王寶座的俄國名將梅德維夫 （Daniil Medvedev）在IG發文，訴說孩子不該停止作夢的故事。

梅德維夫上個月在澳網決賽不敵納達爾（Rafael Nadal）之後，因感受到不被現場觀眾支持，賽後曾經洩氣說過「這是一個孩子停止作夢的故事」，今天ATP公布最新世界排名，他正式超越喬科維奇（Novak Djokovic），成為新科世界球王。

今天梅德維夫在IG發文寫道：「大家還記得我在澳網決賽後說的話嗎？這是關於我自己、我兒時的夢想。我今天要代表世界各地的孩子們發聲，他們都擁有夢想，他們的人生才正要開始，等待著美好的經歷：交上第一個朋友、第一次感動、任何第一次的感受，這是我想要世界和平、國家之間和平的原因。」

「孩子生來就相信這個世界，他們相信一切，人、愛、安全、正義，以及人生的機會，讓我們一起向他們展示這是真的，每個孩子都不該停止作夢。」

梅德維夫是1999年的卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）、2000年的沙芬（Marat Safin）後，史上第三位俄羅斯的世界球王。此外，也是自2004年2月1日之後，網壇18年來首度有人能終結「四巨頭」壟斷登上球王寶座。

在 Instagram 查看這則貼文

Medvedev Daniil（@medwed33）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。