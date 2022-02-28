網球》「孩子不該停止作夢」 俄羅斯球王梅德維夫替世界和平發聲

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，今天登上世界球王寶座的俄國名將梅德維夫 （Daniil Medvedev）在IG發文，訴說孩子不該停止作夢的故事。

梅德維夫上個月在澳網決賽不敵納達爾（Rafael Nadal）之後，因感受到不被現場觀眾支持，賽後曾經洩氣說過「這是一個孩子停止作夢的故事」，今天ATP公布最新世界排名，他正式超越喬科維奇（Novak Djokovic），成為新科世界球王。

請繼續往下閱讀...

今天梅德維夫在IG發文寫道：「大家還記得我在澳網決賽後說的話嗎？這是關於我自己、我兒時的夢想。我今天要代表世界各地的孩子們發聲，他們都擁有夢想，他們的人生才正要開始，等待著美好的經歷：交上第一個朋友、第一次感動、任何第一次的感受，這是我想要世界和平、國家之間和平的原因。」

「孩子生來就相信這個世界，他們相信一切，人、愛、安全、正義，以及人生的機會，讓我們一起向他們展示這是真的，每個孩子都不該停止作夢。」

梅德維夫是1999年的卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）、2000年的沙芬（Marat Safin）後，史上第三位俄羅斯的世界球王。此外，也是自2004年2月1日之後，網壇18年來首度有人能終結「四巨頭」壟斷登上球王寶座。

在 Instagram 查看這則貼文 Medvedev Daniil（@medwed33）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法