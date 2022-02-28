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NBA》米契爾率爵士射下太陽 近9戰收8勝

2022/02/28 11:23

爵士勝太陽。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今日作客龍頭太陽，一哥米契爾（Donovan Mitchell）攻下26分，爵士在第三節末打出一波高潮，並於末節頂住壓力，終場以118：114勝出，也取得近9戰的第8場勝利。

首節太陽就頻頻在外線開火，取得雙位數領先，爵士後段打出一波16：6將比數追平，爵士上半場命中率44.2%，太陽命中率51.1%，半場打完爵士以56：60落後。第三節米契爾獨攬12分，並且在後段一波16：3攻勢中與克拉克森（Jordan Clarkson）聯手在外線開火，幫助爵士反超94：89。

決勝節開局強森（Cameron Johnson）命中三分彈將雙方差距縮小，雙方糾纏一陣後，爵士一波6：0穩住領先優勢，比賽剩下1分50秒米契爾三分彈擴大領先到10分，但太陽隨後以8：1反擊，不過最後2.1秒克勞德（Jae Crowder）發生傳球失誤，也錯失扳平機會，終場爵士則以118：114勝出。

爵士戈貝爾（Rudy Gobert）也有16分14籃板的表現，康利（Mike Conley）13分，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）11分。太陽方面，布克（Devin Booker）30分，強森23分，艾頓（Deandre Ayton）23分，克勞德16分，布里吉斯（Mikal Bridges）11分。

爵士勝太陽。（今日美國）

爵士勝太陽。（美聯社）

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