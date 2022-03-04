UBA》健行8強最大收穫 高承恩揮別傷勢大復活了

健行高承恩。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕UBA生涯兩度因傷錯過8強賽，健行科大射手高承恩如今在110學年度UBA公開男一級8強賽終於揮別傷勢低潮，在複賽重拾過去射手風采，5場連續得分雙位數，其中有3戰更是突破20大關。健行總教練劉孟竹希望這位射手能在台北小巨蛋，成為球隊重要的三分砲台。

有意在今年畢業就投身國內職業聯盟選秀的高承恩，昔日在HBL能仁家商時期就具備出色的投籃能力，曾在高中聯賽單場轟進34分。高承恩畢業後選擇進入健行，大一還在適應UBA強度，但大二卻因大腿受傷無緣8強賽，上屆更是因膝傷整季空白。

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因膝傷需要進行長期的復健，高承恩只能看著隊友在場上奔馳，心情自然受到不小打擊，但身邊的人不斷給予開導、鼓勵，高承恩熬過這段生涯最苦的時期，本屆在預賽就重返戰場試水溫。

久未實戰的高承恩在預賽其實還對自己信心不足，直到這次8強賽前先跟職業隊進行練習賽，他終於找回比賽的感覺，進到8強賽後更是火力全開，對上國立體大、台灣藝大及政治大學，高承恩3戰都投進6顆三分球，再度讓外界看見昔日能仁強力射手的風采。

早就確定晉級4強的健行，今日在8強對上台灣師大就全員出擊，最終以89：68大勝，以6勝1敗確定以第2種子於19日前進台北小巨蛋打4強賽，對手將是坐擁3名外籍生的世新大學。值得一提的是，當高承恩恢復水準，健行8強就經常使用3後衛戰術，用極快推進速度令對手難以招架，屆時4強也有機會繼續以速度戰挑戰重返冠軍賽。

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