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PLG》完成球迷期待！富邦勇士專屬商城上線 要讓粉絲買爆

2022/03/08 12:15

全新推出B-Team系列商品 勇士由「THE TEAM BELONGS TO TAIPEI,OUR PRIDE」概念發想。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕完成球迷的期待，富邦勇士今日宣布多元化線上商城「Fubon Braves Online Shop」（www.fubonbravesonlineshop.com），正式上線，讓所有粉絲都可以透過商城購買到勇士的全系列商品。

富邦勇士推出B-Team系列商品，以勇士經典隊徽為發想，由「THE TEAM BELONGS TO TAIPEI , OUR PRIDE」概念發想，將在地主場精神與對勝利的渴望注入球迷身上那股沸騰的藍色血液，創造出獨一無二的「藍血人」精神系列商品。商品設計運用美式風格，從字樣、圖案到顏色搭配都蘊藏著勇士的團隊信念，希望能打造全新的勇士「藍色」旋風。

為慶祝商城開幕，勇士祭出多項優惠活動並搶先上架全新系列商品。優惠活動及商品包含：凡於3/8-3/15成功註冊會員就送300元購物金、3/8-3/20商城限定發售 BRAVES TEAM LOGO背號T-shirt及滿千贈送神秘小禮（以折扣後金額為主）。為提供更全面及便利的服務，勇士線上商城不只有全台7-Eleven通路配送，並擁有海外部分區域寄送服務，讓海外球迷們同樣能透過線上商城完整擁有勇士商品及應援小物。

此外，勇士LINE官方貼圖「勇士的帥氣日常」正式開始販售！由領隊Chris、總教練許晉哲、15位勇士球員及吉祥物比爾，將個人特色及招牌動作設計出專屬貼圖，就是要攻佔球迷的聊天室！由台灣籃壇最多勝總教練許晉哲領軍「讓專業的來」、年度GM Chris完美詮釋勇士年度口號「憑我相信」、林志傑霸氣抱胸的「有神快拜」、張宗憲雙手一攤「唉～沒對手」、蔡文誠的垃圾話日常「會不會打球啊」等。

勇士3月12、13日於台北和平館主場將有「momo x Braves戰隊拯救少女心」，以貼圖系列大頭應援看板登場，屆時進場的球迷就可以在比賽過程中高舉應援、干擾客隊，全力守護主場。

臺北富邦勇士首發「勇士帥氣日常」LINE官方貼圖，攻佔球迷對話框。（富邦勇士提供）

臺北富邦勇士線上商城正式上線，全新系列商品滿足國內外勇士鐵粉。（富邦勇士提供）

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