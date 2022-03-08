中職》胡金龍首秀 統一獅3轟猛灌富邦

胡金龍。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今天首場自辦熱身賽出戰富邦悍將，林子豪和蘇智傑在6局下雙雙開轟，單局攻下3分大局，終場以9：3奪下勝利。

蘇智傑開轟。（記者李惠洲攝）

獅隊今天兵分兩路，總教練林岳平領軍在台南球場出戰富邦悍將，獅隊先發投手潘威倫今天先發首局就遇上亂流，被張進德敲長打，再被高國輝擊出適時安打，總計2局被敲2安，有1次三振，掉1分。

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1局下，獅隊陳鏞基敲二壘安打，再靠富邦悍將先發郭俊麟2次暴投，攻回獅隊第1分。郭俊麟最快球速140公里，先發3局有1次三振和1次四壞，被敲3支安打，失掉1分。

林子豪。（記者李惠洲攝）

6局上，富邦范國宸敲陽春砲；6局下，林子豪和蘇智傑聯手砲轟李子強，聯手攻下3分大局；7局下，富邦新秀岳少華遭到震撼教育，被林安可夯出滿貫砲，0.1局猛掉5分；富邦僅在9局上又靠蔣智賢開轟再追回1分。

富邦范國宸敲陽春砲。（記者李惠洲攝）

胡金龍今在首打席對郭俊麟在1好2壞敲出二壘滾地球出局；3局下2好2壞，被郭俊麟邊邊角角的外角變化球三振，胡金龍還看著捕手張進德笑出來，5局下更換代打退場休息，總計2打數無安打。

林安可夯出滿貫砲。（記者李惠洲攝）

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