中職》統一獅宣布 上半季有5大主題日！

統一獅上半季五大主題日。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022年統一7-ELEVEN獅主場賽事，全年規劃台南45場、花蓮5場、高雄澄清湖10場，統一獅主場開幕戰賽事將於4.3（日）台南棒球場正式開戰，連續三天開幕戰週OPENING SERIES系列活動，邀請球迷進場相挺獅子軍旗開得勝。

今年度統一7-ELEVEN獅上半季週末假日賽事，球隊行銷特別規劃4.3~4.5「大勝獅吼童樂會」、4.16~17「大嘻哈獅代」、5.12、14~15「有球必應廟宇季2.0」、5.27~29「後山回饋原動力」、7.2「棒籃雙獅好友日」，五大行銷主題活動，邀請球迷一起共襄盛舉。

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2022統一獅上半季主題日賽事門票，將於3.15（二）12:00~3.17（四）11:59開放2022年獅卡會員優先購票，3.17（四）12:00~3.19（六）11:59兆豐聯名卡優先購票，3.19（六）12:00全面開賣。每場賽事座位採百分之百預售，配合政府防疫規定，觀賞職棒賽事進場需量測體溫、實名制、全程配戴口罩，飲食部分僅限座位區使用，嚴禁邊走邊吃，球場場外也將配合賽事活動規劃，設置飲食用餐區提供服務。

本次開放預售門票場次為2022年統一獅主場上半季主場賽事，但 5.12~5.15及7.2賽事，共四場賽事，因活動細節細節尚待確認，將擇期公布另行開放售票資訊。

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