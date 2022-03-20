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NBA》超越馬龍里程「悲」 不老詹皇預約歷史得分王

2022/03/20 16:18

詹姆斯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人客場慘遭巫師大逆轉，也讓詹姆斯（LeBron James）的紀錄夜徒留遺憾，生涯總得分36947分已超越「郵差」馬龍（Karl Malone）的他，躍居聯盟史上第2人，預估最快下季，就有機會更上層樓榮膺榜首。　

「高齡」37歲的詹皇寶刀未老，此役出戰35分鐘，29投16中、三分10投4中，豪奪38分、10籃板、6助攻，上半場23分進帳，就把硬漢馬龍（Karl Malone）的36928分比下去。坐二望一的詹皇，入行19季續航力強且健康耐戰，僅花1363場達標，已比馬龍少了113場，以他本季場均29.8分的兇猛火力推估，即使下季稍有衰退，仍可望一舉超越當今穩居龍頭的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），順勢加冕成為歷史得分王。

「這是我的榮耀，與家鄉和親友共享。我打球就是為了他（她）們，以及所有陪伴我走上這段旅程的人。」對於全新得分里程碑，詹皇賽後有感而發，被問及還差1440分追上賈霸，上年紀的他強調，不會患得患失想太多，「這些年我都用自己的方式打球，上場然後順其自然發生。我期盼生涯某階段達到些成就，但在那刻來臨前，也不會太強求。」　

詹皇離賈霸的38387分，還差1440分，隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）嘆說：「他在歷史得分榜上不斷攀升，我深感敬畏。尤其當我年輕時，不認為有人能超越馬龍和賈霸。」魏斯布魯克（Russell Westbrook）則與有榮焉：「這太瘋狂。他能拿到這麼多分數，確實是偉大成就。」巫師總帥W.安賽爾德（Wes Unseld Jr.）賽後表示，詹皇職業生涯名留青史，而且還在延續，「他長久以來維持如此高水準，讓人印象深刻，我認為不會很快就下滑。」

　

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