今NBA有2場轉播,溜馬對上灰熊,哈里伯頓(Tyrese Haliburton)交手巴恩(Desmond Bane),灰狼能取第3連勝嗎?接著由西區龍頭太陽強碰金塊,布克(Devin Booker)對決明星中鋒約基奇(Nikola Jokic)將擦出什麼樣的火花呢?記得收看轉播囉!

中職

18:35 統一獅 @ 樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

18:35 富邦悍將 @ 味全龍 ELEVENSPORTS2

T1

19:00 台鋼獵鷹VS桃園雲豹 中原大學體育館

轉播:愛爾達體育3台、ELEVEN PRIME

NBA

08:00 溜馬@灰熊 ELEVENSPORTS1

09:00 太陽@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

HVL

10:00 華僑高中 VS 南湖高中 女子六強

12:00 內湖高中 VS 鶯歌工商 女子六強

14:00 內湖高中 VS 明德高中 男子六強

16:00 麥寮高中 VS 內湖高工 男子六強

