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成棒》郭玟毅春季聯賽最速147公里 想與劉基鴻再當隊友

2022/04/11 19:10

文化棒球隊投手郭玟毅。（中央社）

〔中央社〕文化棒球隊投手郭玟毅今天春季聯賽後援登板，沒被敲出安打、無失分，投出生涯最速147公里，率隊以7比1擊敗南華大學，棄打從投、投出信心，有機會挑戰選秀，期待跟劉基鴻當隊友。

111年全國成棒甲組春季聯賽預賽文化大學今天與南華大學交手，文化先發投手陳翊瑄投5局被敲3支安打，投出4次三振、無失分，吳康壬中繼投2.1局被敲3支安打，投出2次三振，失掉1分非責失分。

郭玟毅後援登板投1.2局沒被敲出安打，沒有保送、投出2次三振、無失分，飆出生涯最速147公里。

文化總教練廖敏雄表示，陳翊瑄今天表現中規中矩，但體力不太好，加上天氣比較熱，投到4局壓制力有點下滑，但因為有勝投考量、稍微冒一點險讓他續投；吳康壬本來就是比較穩定的投手，頂多被得1分。

郭玟毅因為肩膀脫臼傷勢反覆，去年大二春季聯賽時棄打從投，讓打者揮空率高、變化球也好，但還在學習階段，有時候動作會稍微跑掉、影響球質。

郭玟毅表示，因為傷勢關係，練打練到有一點心灰意冷，想著已經要升大三了，不能再這樣下去，去年剛好球隊投手群缺人，棄打從投、也投出不錯表現。

郭玟毅專職投手剛好滿1年，今天最快球速再提升至147公里，他表示，練投手的過程中，沒有遇到太多挫折，小問題慢慢修正，算是幸運的地方，本來主要變化球種是滑球，今年變速球練得更好，也更能有效壓制左打者。

郭玟毅直言，台鋼要成為中職第6隊是很大的誘因，如果表現持續維持穩定，會有強烈的意願投入今年中職選秀。

郭玟毅畢業於平鎮高中，同期隊友野手劉基鴻、投手徐若熙都已經在中職發光，郭玟毅笑說，不跟別人比較、每個人的起跑點不同，但滿期待和劉基鴻當隊友，「有他在會比較有安心感」。

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