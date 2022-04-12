MLB》預約年度金手套？光芒外野手登板2局還秀超神滑接（影音）

菲力普斯登板秀精彩守備。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今在主場迎戰運動家，由於大幅度落後派出右外野手菲力普斯（Brett Phillips）上場投球，他除完成2局任務，還秀出超水準的滑接守備，成為全場焦點，光芒終場以2：13輸球。

光芒先發帕提諾（Luis Patino）今因左頸斜肌拉傷，僅投13球、0.2局就退場，牛棚投手馬札（Chris Mazza）緊急登板，一上來就投出觸身球保送，接著被「背靠背」開轟，一口氣失掉4分。

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馬札第二局持續亂流，一上來又被連續安打，隊友守備也不幫忙，此局再掉4分，包括安祖斯（Elvis Andrus）帶來重傷害的三分砲。打完前2局就遠遠落後的光芒追分有限，第8局1：9落後時，派出野手菲力普斯登板。

菲力普斯先花3顆球解決帕什（Cristian Pache），接著雖被坎普（Tony Kemp）敲安，不過隨後一顆45.8英哩的滑球讓安祖斯敲出雙殺打，首局讓運動家變相三上三下。

9局菲力普斯續投就遭到狙擊，在兩出局滿壘時被紐斯（Sheldon Neuse）轟出滿貫全壘打，讓運動家拉開至11分差，不過此局面對布朗（Seth Brown）時，在打者打出三壘方向界外飛球後，菲力普斯從投手丘狂奔至對手休息區前完成接殺，精彩守備隨後在社群引發熱議，「棒球忍者」讚他是「2022年度投手金手套」，知名YouTuber「Jomboy Media」則稱這個接殺是「史上投手最棒的守備」。

Brett Phillips = must see tv pic.twitter.com/m2OaGuieJw — Tampa Bay Rays （@RaysBaseball） April 12, 2022

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