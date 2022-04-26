籃球》烏克蘭強權來台練兵？籃協：派世大運或明星隊

籃協秘書長李雲翔。（左）。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕烏克蘭男籃國家隊傳出5月底有意來台移訓，我國籃協秘書長李雲翔回應，若能解決入境隔離等問題，可以考慮派出多隊進行練兵，包括國內三個聯盟籌組的明星隊、世大運培訓隊，甚至是國內單一球隊，「東歐勁旅實力堅強，我想這對台灣球員來說，應該是難得的對戰機會。」

李雲翔表示，對於烏克蘭國家隊來台移訓，協會支持也樂觀其成，屆時PLG、T1兩職聯盟適逢季後賽，SBL則已結束第19季，可把兩職籃未晉級季後賽球員，與有意願的旅外球星、SBL好手組成明星隊，與烏國進行友誼賽，「UBA新世代的成都世大運男籃培訓隊，或者其餘國內單一球隊，其實也都可以打，以對方的高度和實力，肯定能帶給國內籃壇震撼教育及良性刺激。」而PLG台北富邦勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev），過去就是烏克蘭國家隊成員。

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烏克蘭男籃今年2月赴西班牙參與世界盃資格賽，因俄國軍事入侵烏克蘭，導致暫時流亡海外，PLG高雄鋼鐵人日前伸出援手，資助隊職員與眷屬共4人來台。民進黨立委莊瑞雄表示，烏克蘭男籃已提出來台移訓訴求，暫定5月31日抵達，6月14日離台，再角逐7月世界盃資格賽。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，莊瑞雄也提出以「運動泡泡」方式入境想法，盼能縮短檢疫時間，但該隊也要有相對應防疫計畫，例如團進團出、維持場地防疫安全等，接下來政府亟需跨部會協調。

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