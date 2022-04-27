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體育 籃球 NBA

NBA》拒絕被老八鵜鶘逆襲！布里吉斯、保羅率太陽聽牌

2022/04/27 12:53

保羅22分率太陽聽牌。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽今天回到主場迎戰鵜鶘，雖然當家一哥布克（Devin Booker）因傷缺陣，但布里吉斯（Mikal Bridges）挺身而出，砍下全場最高31分，加上保羅貢獻22分，兩人率隊以112：97力退鵜鶘，系列賽以3：2聽牌。

西部第8種子鵜鶘前役擊敗太陽，系列賽戰成2：2平手，但太陽今天開局進攻多點開花，半場打完取得13分的領先。

太陽克勞德（Jae Crowder）第3節表現強勢，可惜陷入犯規麻煩，只能暫時退場休息；反倒是鵜鶘中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）及時跳出捍衛禁區，除了在內線得分，也幫助球隊掌握籃板，沒讓太陽持續把領先擴大。

鵜鶘在該節讀秒階段追到個位數差距，但太陽佩恩（Cameron Payne）隨即以三分球還以顏色，助隊保有雙位數領先進入決勝節。

終場前5分鐘，鵜鶘攻勢再起，阿瓦拉多（Jose Alvarado）連續得分，還展現防守實力造成保羅（Chris Paul）罕見的8秒未過半場違例，讓雙方回到7分差。不過，關鍵時刻英葛蘭（Brandon Ingram）沒把握罰球機會，加上鵜鶘三分球命中率不理想，也難以翻盤，只能眼看太陽在系列賽率先聽牌。

太陽此仗團隊命中率達5成，布里吉斯繳出全場最高31分，保羅挹注22分、11助攻；鵜鶘英葛蘭拿下全隊最高22分，麥考倫進帳21分，但團隊三分球命中率只有20%，難以和鳳凰城大軍抗衡。

布里吉斯繳出全場最高31分。（今日美國）

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