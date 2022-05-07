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全大運》開幕典禮致詞鼓勵選手 蔡英文：挹注資源備戰巴黎奧運

2022/05/07 19:48

總統蔡英文出席全大運開幕典禮。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全國大專院校運動會今天在國立體育大學舉行開幕典禮，總統蔡英文特別到場鼓勵選手，她在致詞時表示，過去台灣很多國手都是在全大運中脫穎而出，相信今年參賽選手能夠承先啟後，繳出佳績，未來政府會持續挹注資源，給予選手最大支持，讓大家能在國際舞台發光發熱。

國體大睽違12年再度舉辦全大運，雖然受到疫情影響，比賽皆閉門進行，但今天在序幕表演的內容，以「面對疫情」、「無懼挑戰」等概念融入競技運動、在地文化特色等，結合多媒體效果呈現。

全大運今開幕。（記者陳志曲攝）

另外，大會主打口號「超越你的以為」來期勉選手們繳出佳績，今天也請國體大「奧運級」校友們包含跆拳道奧運金牌朱木炎、射箭奧運銀牌陳詩園、舉重奧運金牌陳韋綾等人參與聖火進場。

今天總統蔡英文蒞臨開幕典禮，她在致詞時表示，很高興可以和大家一起見證全大運開幕，在疫情之中舉辦比賽相當不容易，感謝國體大、桃園市政府的努力，讓努力訓練的選手們有發揮的舞台。

蔡英文細數台灣健兒近幾年來在國際賽繳出亮眼成績，包含台北世大運進帳26金34銀30銅，2018年雅加達亞運拿下17金19銀31銅，也是首度有戰機伴飛，迎接台灣代表團返國，另外去年東京奧運的2金4銀6銅，更創下台灣首度在奧運拿下雙位數獎牌的紀錄。

蔡英文提到，為了備戰2024年，目前黃金計畫2.0已經啟動，且遴選72名優秀選手，量身打造訓練計畫；另外，國訓中心現有基地的第三期計畫將在2024年完成，期盼提供選手更完善的訓練環境和資源。

總統蔡英文出席全大運開幕典禮。（記者陳志曲攝）

全大運開幕式在國立體育大學綜合體育館登場，主辦單位國立體育大學壓軸進場。（記者陳志曲攝）

全大運開幕式在國立體育大學綜合體育館登場，火炬手與神龍一同點亮聖火台。（記者陳志曲攝）

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