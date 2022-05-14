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湯優盃》扛第二男單漂亮逆轉日本！ 王子維受訪透露關鍵

2022/05/14 16:23

王子維。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球男團湯姆斯盃，台灣隊在八強賽與日本鏖戰5點，最終以2：3惜敗，無緣創下最佳4強成績。不過當中，台灣第二男單王子維對戰日本好手常山幹太首局上演漂亮逆轉，以22：20、21：17力退對手，賽後他表示，告訴自己好好盡本份、把這場球打好。

王子維更是勢如破竹扳倒日本常山幹太。王子維賽後接受《中央社》訪問表示，第一局下半逆轉常山幹太，一開始跑得不太順，但內心告訴自己不能讓對手控制全場，因此進攻讓對手把速度拉快，盡力爭取贏下比賽，他很開心有逆轉成功，賽前告訴自己好好做好本分，把這場球打好。

台灣第二組男雙盧敬堯／楊博涵則是在第三點敗給了日本古賀輝／渡邊勇大，楊博涵表示，兩人在關鍵時刻沒有掌握好節奏，導致後面凌亂。

盧敬堯表示，雖然兩人第一局保持進攻達到不錯效果，但關鍵時沒有謹慎把握，第二局被對方進攻，防守節奏沒掌握好。

第五點男單廖倬甫對上日本西本拳太，直落二遭淘汰。廖倬甫賽後表示，一開始有點緊張，但上場後就放開來打，享受舞台，可惜最後結果沒有理想，但至少有把自己想要的東西發揮出來。「今天雖然輸了，但會更有動力增加自己的實力。」

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