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印尼賽》6月14日開戰！籤表出爐 戴資穎8強有望過招依瑟儂

2022/05/25 06:59

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）超級1000系列印尼公開賽在6月14日點燃戰火，世界排名第2的戴資穎將再戰國際賽，籤表出爐後，首輪遭遇新加坡的楊佳敏，而8強又有機會強碰泰國一姊依瑟儂。

戴資穎生涯首座頂級超級系列賽冠軍就是在2016年印尼公開賽打下，且晉級之路更連續擊敗李雪芮、王適嫻、王儀涵等前世界球后，以及2018年再度稱后。小戴本屆重返印尼賽尋求個人的第3座冠軍。

榮膺女單第二種子的戴資穎，在32強過招世界排名18的楊佳敏，雙方唯一交手紀錄是2019年印尼公開賽，小戴直落2獲勝，至於8強又有機會再次和依瑟儂展開生涯第32次的「宿敵對決」。

超級1000系列賽事吸引各國名將參戰，台灣除了戴資穎，女單世界排名40的白馭珀首輪遭遇日本好手奧原希望；男單世界排名第4的周天成32強對上泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、世界排名15的王子維則要遭遇前球王印度好手斯里坎特，雙方在今年湯姆斯盃交手由斯里坎特獲勝。

男雙方面，世界排名第4的李洋／王齊麟首輪遭遇泰國組合蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren），8強可能再次遇上馬來西亞的蘇偉譯／謝定峰；盧敬堯／楊博涵32強對上丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

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