賈吉首局接殺全壘打美技。(取自洋基推特)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在主場迎戰皇家,聯盟全壘打王賈吉(Aaron Judge)1局上在右外野上演沒收全壘打美技,引發美媒驚嘆。

洋基今推出王牌柯爾先發(Gerrit Cole),他面對皇家開路先鋒梅倫德茲(MJ Melendez)2好1壞後一顆98顆英哩的速球被逮中,敲出右外野深遠飛球,眼看就要落入觀眾席,卻硬生生被跳起的賈吉接進手套。

賈吉一開賽就展現驚人美技,也讓大聯盟官方社群讚嘆:「還有什麼是賈吉做不到的?」而根據《ESPN Stats & Info》指出,這是「法官」生涯(加上季後賽)第8次沒收全壘打,從2017年他上演第一次至今,聯盟只有前釀酒人外野手坎恩(Lorenzo Cain)的9次比他還多。

