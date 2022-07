MLB》水手送出4新秀搶到紅人王牌 轉隊初登板有望強碰洋基

卡斯提歐。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕交易大限前最受矚目的先發投手、紅人王牌卡斯提歐(Luis Castillo),今傳出將改披水手戰袍。

現年29歲的卡斯提歐今年的14場先發中繳出4勝4敗,防禦率2.86的成績,先前傳出洋基、藍鳥等隊都有意競逐,最後由目前排在美西第2的水手出線。

根據大聯盟官網報導,水手將送出農場第一號大物游擊手馬提(Noelvi Marte)、第3號新秀阿洛尤(Edwin Arroyo)、第5號新秀右投史圖特(Levi Stoudt)、以及投手摩爾(Andrew Moore),一共4位新秀換回卡斯提歐。

洋基記者薛寇(Justin Shackil)則指出,台灣時間28日完成在紅人最後一場先發的卡斯提歐,披上新東家戰袍後,最有可能在下週二(2日)出賽,對手將為洋基隊。

