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MLB》水手送出4新秀搶到紅人王牌 轉隊初登板有望強碰洋基

2022/07/30 11:07

卡斯提歐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限前最受矚目的先發投手、紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo），今傳出將改披水手戰袍。

現年29歲的卡斯提歐今年的14場先發中繳出4勝4敗，防禦率2.86的成績，先前傳出洋基、藍鳥等隊都有意競逐，最後由目前排在美西第2的水手出線。

根據大聯盟官網報導，水手將送出農場第一號大物游擊手馬提（Noelvi Marte）、第3號新秀阿洛尤（Edwin Arroyo）、第5號新秀右投史圖特（Levi Stoudt）、以及投手摩爾（Andrew Moore），一共4位新秀換回卡斯提歐。

洋基記者薛寇（Justin Shackil）則指出，台灣時間28日完成在紅人最後一場先發的卡斯提歐，披上新東家戰袍後，最有可能在下週二（2日）出賽，對手將為洋基隊。

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