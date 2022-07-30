MLB》水手送出4新秀搶到紅人王牌 轉隊初登板有望強碰洋基

卡斯提歐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限前最受矚目的先發投手、紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo），今傳出將改披水手戰袍。

現年29歲的卡斯提歐今年的14場先發中繳出4勝4敗，防禦率2.86的成績，先前傳出洋基、藍鳥等隊都有意競逐，最後由目前排在美西第2的水手出線。

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根據大聯盟官網報導，水手將送出農場第一號大物游擊手馬提（Noelvi Marte）、第3號新秀阿洛尤（Edwin Arroyo）、第5號新秀右投史圖特（Levi Stoudt）、以及投手摩爾（Andrew Moore），一共4位新秀換回卡斯提歐。

洋基記者薛寇（Justin Shackil）則指出，台灣時間28日完成在紅人最後一場先發的卡斯提歐，披上新東家戰袍後，最有可能在下週二（2日）出賽，對手將為洋基隊。

Adding another ace.



We’ve acquired All-Star RHP Luis Castillo from the Reds in exchange for IF Noelvi Marte, IF Edwin Arroyo, RHP Levi Stoudt and RHP Andrew Moore.



https://t.co/TEwvYUG1uP pic.twitter.com/6H2KXbbpFc — Seattle Mariners （@Mariners） July 30, 2022

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