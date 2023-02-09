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網球》單場14次雙誤！衛冕冠軍氣到砸爛3支球拍才罷休（影音）

2023/02/09 17:21

巴伯里克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕哈薩克好手巴伯里克（Alexander Bublik）去年在法國南部公開賽奪得生涯第一座ATP冠軍，本週尋求衛冕，卻在首輪因雙誤不斷、連續狠砸3支球拍，最後一輪遊。

第6種子巴伯里克今面對地主選手巴雷爾（Gregoire Barrere），首盤以4：6讓出，第二盤挽回3個對手賽末點，在搶7決勝局戰到14：12勝出，也順利扳平戰局。

巴伯里克在決勝盤率先突破、一度取得4：2領先，不過隨後又在同一局發生3次雙誤被回破，雙方也再度進入搶7，巴伯里克在決勝局發生3次失誤後，很快就陷入0：6劣勢，在雙方換邊時他先將手上的球拍往地上狠敲到變形，走回位置時又拿起其他球拍砸到地上，一共砸了3支球拍才罷休。

無法控制情緒的巴伯里克雖然隨後又救了3個賽末點，搶7還是以3：7敗下陣來，這場比賽一共發生了14次雙發失誤，也吞下近期的7連敗。

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