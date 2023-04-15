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T1》魔獸、艾夫伯都沒打！獵鷹43分痛宰雲豹收4連勝

2023/04/15 18:50

雲豹在上週就確定無緣季後賽挑戰賽，因此今天也讓膝蓋不適的霍華德繼續休兵。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕台鋼獵鷹開啟備戰季後賽模式，今天在主場展現強大團隊戰力，洋將威樂斯攻下全隊最高25分外帶16籃板，加上菜鳥韓杰諭進帳生涯新高16分，以108：65輕取沒有「魔獸」霍華德、得分王艾夫伯壓陣的桃園雲豹，快意收下4連勝，戰績19勝9敗，明天還有機會挑戰20勝。

雲豹在上週就確定無緣季後賽挑戰賽，剩下的比賽都算是消化試回，因此今天也讓膝蓋不適的霍華德繼續休兵，且原本預計會出賽的艾夫伯也是一身輕便服裝坐在板凳席觀賽，只剩下戴維斯一人獨撐大局。

威樂斯。（T1提供）

上季還是聯盟爐主的獵鷹，本季大翻身並篤定拿下例行賽第2名的席次，此仗讓布拉、阿修羅休兵，僅讓德古拉、威樂斯上場壓陣，至於本土球員則是多以輪番上陣，以備戰季後賽為主要目標。

威樂斯進帳全隊最高25分外帶16籃板，原本比較沒有上場機會的菜鳥韓杰諭，此仗把握機會飆進3顆三分球，攻下本土最高15分，第四節多次上演爆扣戲碼的德古拉也有20分、14籃板，李漢昇9分、7助攻。

雲豹此仗少了兩大洋將助陣，整體打得荒腔走板，洋將戴維斯29分、19籃板白忙一場，本土只有鄭瑋11分有超過雙位數。

威樂斯。（T1提供）

德古拉。（T1提供）

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