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T1》獵鷹明天對戰「天敵」特攻 總教練劉孟竹這樣說

2023/04/15 20:16

獵鷹主帥劉孟竹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕本季進化成T1聯盟勁旅的台南台鋼獵鷹，今天在主場以108：65輕取少了「魔獸」霍華德、得分王艾夫伯壓陣的桃園雲豹，快意收下4連勝，戰績19勝9敗，還有機會追求20勝，只是例行賽最後兩場將遭遇天敵中信特攻。

獵鷹在上季就打不贏特攻，本季雖然陣容大幅補強，結果還是贏不了，已吞下跨季對戰10連敗，隊史還沒有贏過特攻。

T1聯盟賽程安排較奇怪，獵鷹上次對戰特攻是1月14日在主場以5分差吞敗，今天相隔3個月再度遭遇特攻。

獵鷹本季4次交手全敗，甚至台南主場12勝2敗，2場輸球也栽在特攻手上。不過，獵鷹4場平均只輸4.75分，代表對戰特攻還是有一搏的機會。

獵鷹首輪季後賽對手尚未確定，可能是衛冕軍高雄全家海神或台啤英熊，而他們目標就是要在季後賽繼續晉級，因此再遇到特攻就會是最重要的總冠軍賽。

獵鷹主帥劉孟竹知道本季就是打不贏特攻，如今例行賽最後兩場對手剛好都是特攻，當然希望可以要有贏球紀錄出現，並利用最後兩場測試本土、洋將的搭配組合，備戰即將到來的季後賽。

至於獵鷹的新人王大熱門谷毛唯嘉，目前因膝傷關係持續休兵，不過並不礙事，預計要到季後賽才會強勢復出。

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