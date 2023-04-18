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NBA》管好你的嘴巴！魏少捉狂與太陽球迷爆發口角衝突

2023/04/18 07:20

魏斯布魯克。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西部第4的太陽輸掉季後賽首輪G1，聯盟和球團都得忙著處理快艇後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）中場休息時間與一名球迷爆發的口角衝突，太陽官方發表聲明：「我們知道晚上發生的事情，正在進行調查。」

據《Bleacher Report》等美媒報導，魏少此役雖僅19投3中，但關鍵時刻籃板、罰球和火鍋的精彩演出，仍是快艇贏球功臣，場外這位 2017年MVP的態度也非常強硬，甚至與鳳凰城地主觀眾對峙爭吵。球迷拍攝的影音顯示，魏少當時怒氣沖沖，面對坐在俱樂部等級VIP休息室沙發上的男球迷當眾爆粗口：「管好你的嘴巴，XXX。」身材壯碩、戴帽子的對方毫不示弱起身回嗆，所幸保全擋在兩人中間，力勸魏少離開才避免紛爭擴大。　　

據了解，這位太陽球迷當時拿魏少姓氏大開玩笑，嘲諷令他困擾多年的綽號「威斯布里克（Russ Westbrick）」，形成雙方摃上的導火線，太陽為了預防類似狀況發生，可能不再允許球員走捷徑，即穿越球迷休息區進入客隊更衣室。

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