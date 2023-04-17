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NBA季後賽》約基奇犯滿畢業沒差 金塊打爆灰狼奪首勝

2023/04/17 13:35

金塊痛宰灰狼，搶下季後賽開門紅。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼和金塊季後賽首輪第1戰今登場，即便金塊MVP約基奇6犯畢業，但全隊6人得分上雙，J.穆雷繳全場最高24分，助隊以109：80痛宰灰狼，搶下季後賽開門紅。

金塊今年首度以西部第1種子之姿闖進季後賽，首輪面對從附加賽打起的灰狼。灰狼本季拿下西部第8，但附加賽首戰在少了戈貝爾（Rudy Gobert）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）情況下，慘遭湖人逆轉；第2場附加賽輕取雷霆，搭上季後賽列車。

金塊今在上半場靠著當家中鋒約基奇繳13分、10籃板，替補上陣的布朗（Bruce Brown）拿下11分，半場打完以55：44領先，灰狼以狀元愛德華茲（Anthony Edwards）拿下全隊最高14分。

灰狼易籃後找不到準星，前4分鐘出手沒有任何斬獲，僅靠著戈貝爾罰球艱辛拿下1分，但金塊進攻多點開花，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗接連在外線開火，持續擴大領先。

第3節最後35秒一度打出火氣，金塊C.布朗（Christian Braun）嘗試阻止安德森（Kyle Anderson）投籃，令他相當不滿，肘擊布朗的頭部，裁判和其他隊友趕緊上前拉開雙方，衝突並未擴大，而安德森也因此吞下一級惡意犯規。

金塊一度領先多達30分，當家中鋒約基奇在第4節時吞下第6犯離場，這也是他自2019年後再度犯滿畢業，他貢獻13分、14籃板、6助攻；金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）繳出全隊最高24分。

灰狼今天投籃命中率僅37%，愛德華茲攻下全隊最高18分，雙塔湯斯（Karl-Anthony Towns）繳11分、戈貝爾只拿8分，且正負值為全場最差-28。

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