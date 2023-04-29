NBA季後賽》不想放假！國王打爆衛冕軍勇士 系列賽追成3：3

國王扳平戰局。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕系列賽連輸3場的國王今天到勇士主場背水一戰，福克斯（De'Aaron Fox）、孟克（Malik Monk）攜手進帳54分，團隊投進17顆三分球，最終國王以118：99力退勇士，在西部首輪季後賽和勇士打成3：3，雙方在5月1日於沙加緬度上演殊死戰。

本季在客場積弱不振的勇士，前役在沙加緬度客場力退國王取得系列賽聽牌，今天回到主場尋求晉級。至於國王則要背水一戰，避免提前放暑假。

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衛冕軍勇士首節靠柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）分別拿8分、7分，取得小幅領先，但國王第二節由板凳出發的孟克（Malik Monk）、萊爾斯（Trey Lyles）帶隊反擊，率隊單節打出35：26，帶著領先結束上半場。

國王在第三節面臨禁區大將沙波尼斯（Domantas Sabonis）因犯規麻煩只能待在板凳上的窘境，「肯塔基連線」福克斯、孟克在第三節連續三分球，不僅未給勇士追近的機會，還帶著雙位數領先進入第四節。

柯瑞在第四節連續得分，帶隊展開反撲，只是國王還是有辦法守住領先優勢，尤其赫特（Kevin Huerter）連續飆進三分彈，國王一度領先達19分，讓勇士主場頓時變成「圖書館」。

福克斯、孟克在系列賽G1合力進帳70分，今日又造成衛冕軍重傷害，福克斯26分、11助攻，孟克28分，K.穆雷（Keegan Murray）挹注15分，萊爾斯12分，赫特12分有11分來自下半場，犯滿畢業的沙波尼斯7分、11籃板，其中有9個進攻籃板。

柯瑞29分、K.湯普森22分，波爾（Jordan Poole）拿7分，威金斯（Andrew Wiggins）13分，D.格林（Draymond Green）4分、10助攻，魯尼（Kevon Looney）7分、13籃板，衛冕軍團隊三分球進球數不如對手，且罰球又失準，只能在5月1日回到最不會打的客場拚晉級。

柯瑞（右）攻下29分。（今日美國）

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