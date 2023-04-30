網球》 謝淑薇復出奏捷 ！WTA官網：最刁鑽靈活、最獨特的球員

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「 網壇最刁鑽靈活、最獨特的球員之一，謝淑薇回來了。」重出江湖的謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova），馬德里網賽女雙後來居上開胡後，WTA官網特地專訪這位前「台灣一姊 」 ，與球迷分享她休息近一年半以來的心路歷程。

「我很久沒比賽，剛到這裡才開始在紅土練習，沒想到會贏球，因為長時間不在賽場上，感覺總會複雜又奇怪。」 謝淑薇透露，過去18 個月，多半待在家裡「拈花惹草 」 ，讓喜歡栽種及修剪植物的她，度過一段非常放鬆時光，並解釋如今重出江湖的原因，「我試圖從2019年的傷病中恢復過來，因為等了兩年都沒完全好。所以WTA年終賽後決定停下腳步。暫時休息一下，是因為還想回來打單打。 」

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被問及是否為了史崔可娃本季退役之旅而復出？謝淑薇回應並非如此，其實原本能早點回歸，但男友兼教練阿尼埃（Frederic Aniere） 換工作，不能經常旅行。「要打單打，你無法自己跑，不可能回到高水準。即使有教練都難以達到，因為競爭非常激烈，許多新的女孩們出來。」 小薇和朋友討論後，幸運的是有人（香港教練湯家寶）願意陪伴，促成她再戰WTA，「我會先打雙打，享受一下，融入比賽的節奏，然後慢慢地嘗試單打。 」

正在重新熟悉旅遊生活的小薇，無愧為巡迴賽美食專家，已在西班牙首都大快朵頤，盡情品嚐當地小吃、伊比利火腿和小章魚等美食，「隨著我享受更多，我想我會變得越來越好。 」

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