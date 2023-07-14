溫網》謝淑薇前冠軍搭檔率先卡位！梅騰絲連3年晉女雙決賽

比利時名將梅騰絲連續第3年問鼎女雙金盃。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽進入尾聲，謝淑薇前冠軍搭檔率先卡位，比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）連續第3年問鼎女雙金盃，就等著小薇組合會師週日決戰。

溫網週五賽程，兩場女雙4強戰排第一球場，首先由第3種子梅騰絲／澳洲亨特（Storm Hunter）遭遇第16種子中國張帥／美國多海德（Caroline Dolehide），國際賭盤一面倒看好的「比澳聯軍」沒有漏氣，臨場攻守徹底壓制，跨盤連下9局，6 ：1、6 ：1 解決中美組合，率先強勢挺進冠軍戰。現年27歲、單雙打兼具的梅騰絲，正是被譽為「百搭傳奇」小薇的昔日戰友，兩人曾在2021年溫網封后，隔年改與張帥合拍也拿亞軍，這位已打下 3座大滿貫女雙冠軍的比國悍將，更自前年起接連挺進全英草地俱樂部女雙決賽，豐富經驗與全方位實力不容小覷。

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若緊接著登場的謝淑薇／史崔可娃，能夠順利擊敗托莫／布茲可娃，相隔4年重返女雙決賽的「台捷聯軍」，就將與來勢洶洶的梅騰絲／亨特在台灣時間週日夜晚爭奪草地大滿貫冠軍， 屆時熟悉彼此打法的謝、梅化友為敵，隔網對抗的戰況精彩可期。

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