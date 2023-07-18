SBL選秀》周俊三讚他「有想法、個性獨特」 吳沛嘉希望把形象顧好

世新長人吳沛嘉被台啤挑中。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世新大學長人吳沛嘉今年參與PLG、T1選秀都落選，但今天在SBL選秀會上獲得台啤的青睞，以第二輪第二順位獲選，他表示，獲選後只是一個開始，接下來會先把自己形象顧好，還有把自己該做的事情做好，也很謝謝家人、教練一直給他機會。

205公分的吳沛嘉在國、高中時期表現出色，成名甚早，但大學後受到傷勢影響，先後在輔仁大學和世新大學沒有太亮眼表現。

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今年報名3聯盟選秀，也是國內少見的長人，但他在PLG、T1落選，今天在SBL選秀獲得台啤青睞，他表示，自己心態上雖然有些亂掉，但其實沒太多特別想法，「沒上就是自由球員，會再去找球隊訓練，但原本其實就設定要進入S。」

近期吳沛嘉在網路上討論度高，面對外界討論，他表示，現在在SBL獲選，只是一個開始，他希望先把形象顧好，還有把自己該做的事情做好，球隊有什麼地方需要的，他會努力就去做。

對於被台啤相中，吳沛嘉表示很開心，對於教練周俊三充滿景仰，「有看過三哥打球的影片，那是我沒辦法達到的境界。」

台啤主帥周俊三對於吳沛嘉也給予好評，「台啤近幾年都沒有補到大個子，沛嘉的個性獨特，要找到適合他的團隊，而近幾年台啤年輕球員發展都不錯，也希望他加入後能夠繼續往上。」

至於近期吳沛嘉在網路上引發話題，三哥認為，這代表他很有想法，「有想法很好，但要把想法轉換成場上戰力。」三哥開玩笑說，要吳沛嘉跟其他年輕球員先買好保險。

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