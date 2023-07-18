晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL選秀》周俊三讚他「有想法、個性獨特」 吳沛嘉希望把形象顧好

2023/07/18 16:40

世新長人吳沛嘉被台啤挑中。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世新大學長人吳沛嘉今年參與PLG、T1選秀都落選，但今天在SBL選秀會上獲得台啤的青睞，以第二輪第二順位獲選，他表示，獲選後只是一個開始，接下來會先把自己形象顧好，還有把自己該做的事情做好，也很謝謝家人、教練一直給他機會。

205公分的吳沛嘉在國、高中時期表現出色，成名甚早，但大學後受到傷勢影響，先後在輔仁大學和世新大學沒有太亮眼表現。

今年報名3聯盟選秀，也是國內少見的長人，但他在PLG、T1落選，今天在SBL選秀獲得台啤青睞，他表示，自己心態上雖然有些亂掉，但其實沒太多特別想法，「沒上就是自由球員，會再去找球隊訓練，但原本其實就設定要進入S。」

近期吳沛嘉在網路上討論度高，面對外界討論，他表示，現在在SBL獲選，只是一個開始，他希望先把形象顧好，還有把自己該做的事情做好，球隊有什麼地方需要的，他會努力就去做。

對於被台啤相中，吳沛嘉表示很開心，對於教練周俊三充滿景仰，「有看過三哥打球的影片，那是我沒辦法達到的境界。」

台啤主帥周俊三對於吳沛嘉也給予好評，「台啤近幾年都沒有補到大個子，沛嘉的個性獨特，要找到適合他的團隊，而近幾年台啤年輕球員發展都不錯，也希望他加入後能夠繼續往上。」

至於近期吳沛嘉在網路上引發話題，三哥認為，這代表他很有想法，「有想法很好，但要把想法轉換成場上戰力。」三哥開玩笑說，要吳沛嘉跟其他年輕球員先買好保險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。