T1》穿了魔獸的12號球衣 林信寬解釋選這背號的原因

台啤雲豹新秀林信寬（左）和奶奶跟妹妹。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今為兩名新秀林信寬、高錦瑋兩人舉辦加盟記者會，特別邀請他們的家人出席，並公布他們的背號。其中狀元林信寬選了12號，但這號碼在上季是「魔獸」霍華德選用的背號，引起關注。對此，林信寬表示，選12號是因高中時教練廖覎鋕幫他選的，並一路延用至今，對他來說是穩定的感覺。

林信寬今年以狀元之姿獲得雲豹青睞，新人賽季將披上12號戰袍出賽。對於為何會挑選這個背號？他解釋，「我從東山就開始穿12號到現在，對我來說是穩定的感覺， 穿著這個號碼，感覺才是最符合我的。」

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不過，雲豹12號上季是NBA球星霍華德所選用的背號，假如下個賽季他決定回歸，屆時會怎麼調整？林信寬表示，這部分還沒想過，如果他回來，會再討論看看。

台啤雲豹營運長顏行書則笑說，假如真的發生了，屆時會讓林信寬和霍華德自己去聊，「以行規來說，通常都會禮讓前輩，信寬也是很有禮貌的孩子。」

雲豹榜眼高錦瑋則披上5號戰袍，他表示，因為國中時期最崇拜的學長谷毛唯嘉選5號，但谷毛畢業那年沒拿到冠軍，所以後來他也選了5號，想傳承學長的意志，最後也拿到冠軍，「希望選了5號，能在未來生涯也拿到很好的成績。」

身為控球後衛必須扛起與隊友溝通重責，職業賽場還得和洋將合作，高錦瑋認為，這部分不是問題，「不溝通什麼都沒有，我們要敢表達自己想法，假如聽不懂也可以找翻譯。」目前雲豹洋將尚未公布，霍華德是否回歸也是未知數，但高錦瑋表示，當然很期待他回來，屆時會是很好的體驗。

台啤雲豹新秀林信寬和高錦瑋的加盟記者會。（記者粘藐云攝）

台啤雲豹新秀林信寬和高錦瑋的加盟記者會。（記者粘藐云攝）

台啤雲豹新秀林信寬和高錦瑋的加盟記者會。（記者粘藐云攝）

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