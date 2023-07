MLB》今年最詭異三振？哈波全站著看球吞K 讓外國網友感到困惑

哈波。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕費城人強打哈波(Bryce Harper)今天在面對釀酒人之戰,第6局他上場打擊時,直接站著、未做出打擊的準備動作,哈波在該打席最後吞三振。費城人終場以3比5輸球。

第6局釀酒人派左手低肩側投(Hoby Milner)後援,哈波站上打擊區後,沒有做出打擊準備動作,對方投6球,哈波全部都站著看球、沒有揮棒,最後吞下三振。

哈波該打席的表現引發外國網友議論,更有網友認為是今年最糟糕的吞K。

哈波此戰擔任指定打擊,4打數敲1安,賽後打擊率為3成。根據費城人官網指出,哈波最近生病還發燒,甚至聲音沙啞;此外,費城人隊近期會嘗試讓哈波上場守一壘。

哈波去年11月動韌帶置換手術(Tommy John),並在今年5月重返大聯盟賽場。哈波今年出賽62場,全壘打只有4轟、進帳26分打點,打擊率3成,整體攻擊指數為0.816,

Bryce Harper was very selective at the plate tonight @StoolBaseball pic.twitter.com/I73pGAG4of