MLB》今年最詭異三振？哈波全站著看球吞K 讓外國網友感到困惑

哈波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人強打哈波（Bryce Harper）今天在面對釀酒人之戰，第6局他上場打擊時，直接站著、未做出打擊的準備動作，哈波在該打席最後吞三振。費城人終場以3比5輸球。

第6局釀酒人派左手低肩側投（Hoby Milner）後援，哈波站上打擊區後，沒有做出打擊準備動作，對方投6球，哈波全部都站著看球、沒有揮棒，最後吞下三振。

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哈波該打席的表現引發外國網友議論，更有網友認為是今年最糟糕的吞K。

哈波此戰擔任指定打擊，4打數敲1安，賽後打擊率為3成。根據費城人官網指出，哈波最近生病還發燒，甚至聲音沙啞；此外，費城人隊近期會嘗試讓哈波上場守一壘。

哈波去年11月動韌帶置換手術（Tommy John），並在今年5月重返大聯盟賽場。哈波今年出賽62場，全壘打只有4轟、進帳26分打點，打擊率3成，整體攻擊指數為0.816，

Bryce Harper was very selective at the plate tonight @StoolBaseball pic.twitter.com/I73pGAG4of — Barstool Sports （@barstoolsports） July 20, 2023

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