MLB》遭逢傷兵潮又苦吞4連敗 勇士教頭賽後記者會妙語回應

勇士主帥史尼克對於勇士近期連敗並不擔心。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯東區龍頭勇士現以61勝33敗的戰績傲視全聯盟，不過球隊近期狂失35分，並苦吞4連敗，外界也將輸球歸咎於陣中傷兵滿營的投手群，對此，全隊仍老神在在，總教練史尼克（Brian Snitker）還大開玩笑，來舒緩賽後記者會的氣氛。

勇士近期適逢小低潮，不僅王牌左投佛里德（Max Fried）尚未復出，就連愛德（Bryce Elder）、史崔德（Spencer Strider）也發揮失常，甚至牛棚更一次傷了敏特（A. J. Minter）、N.安德森（Nick Anderson）、李伊（Dylan Lee）及查維茲（Jesse Chavez）四位大將，投手戰力捉襟見肘的情況下，球隊近4戰狂失35分，在此期間，打線也僅攻下22分，因此球隊目前正處於4連敗中。

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不過主帥史尼克則認為「傷病只是其中的一部分，四連敗也是如此，球隊裡的每一個人，在比賽中所做的一切，步調都非常一致，所以他們會沒事的」，同時史尼克也展現幽默感，開玩笑的表示，「我們很難找到人代替這些受傷的球員，因為我們找不到停車位給他們停。」

此外，外野手哈里斯（Michael Harris II）透露，「這就是棒球會發生的事，我們是一支優秀的團隊，且長時間表現出色，我們知道我們隨時都可以觸底反彈」，而另一名老將摩頓（Charlie Morton）也強調，「你不想經歷這種事、不想輸掉比賽，但有了合適的團隊，這就會成為動力，我覺得我們就擁有合適的團隊。」

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