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MLB》美媒模擬「大谷翔平交易包」 林昱珉、李灝宇2台將赫然入列

2023/07/20 20:31

大谷翔平是否會被交易，外界備受矚目。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕隨著季中交易大限進入倒數計時，各隊已開始動作頻頻，而外界最關注的操作，肯定是即將成為自由球員的天使球星大谷翔平，究竟會不會離隊？對此，知名體育媒體《ESPN》與《福斯體育》紛紛規劃費城人與巨人兩支國聯勁旅的「交易包」，其中林昱珉、李灝宇2為台灣小將也被點名。

《ESPN》近日模擬響尾蛇制服組，在面對追逐大谷翔平時，會提供何種報價，其中包裹裡有著百大新秀第8名的游擊手勞拉（Jordan Lawlar）、前百大外野手湯瑪斯（Alek Thomas）、以及響尾蛇自家農場排行第9、10的Slade Cecconi和林昱珉，不過雖然這份名單被評審帕森（Jeff Passan）認為「極具潛力很吸引人」，但他最終還是選擇拒絕此提案。

此外，《福斯體育》同樣也撰文討論，如何在合理範圍內提供天使球團交易包裹，在提及費城人時，將百大投手艾柏（Mick Abel）、史托特（Bryson Stott）、Alex McFarlane、Bryan Rincon和李灝宇5名選手放進名單中，同時文中還指出，李灝宇具有高水準的擊球技巧和力量，雖然他可能不會成為游擊手，但他依舊有望靠著球棒，成為大聯盟的一員。

李灝宇本季在高階1A的210個打數中，能繳出2成67打擊率，75支安打，還附帶3發全壘打，19分打點的成績；而林昱珉表現更是亮眼，6月榮獲響尾蛇小聯盟單月最佳投手殊榮，日前還正式升上小聯盟2A，旅美2年完成4級跳。

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