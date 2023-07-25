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女足世界盃》日本可望大比分碾壓哥斯大黎加 正確比分以小博大

2023/07/25 11:38

日本可望大比分碾壓哥斯大黎加。（資料照，美聯社）

〔記者王元鴻／台北報導〕比賽時間:07/26 13:00 〔C組〕哥斯大黎加vs日本 特約作者:勞倫斯

世界排名第36的哥斯大黎加女足上一場以0:3敗給西班牙，這使得她們在C組的晉級擊情勢相當不利，如果再輸掉這一場，將無緣晉級。相較之下世界排名第11的日本女足晉級情勢樂觀，由於首戰以5:0血洗尚比亞，只要贏得這一場比賽，將提前取得晉級資格。

哥斯大黎加女足首戰西班牙的表現不佳，全場僅有一次的射門，而且後衛坎普 （Valeria del Campo）還自擺烏龍貢獻給對方一球，相較於2015年的女子世界 盃，他們以1:1踢和西班牙、2:2逼和韓國的歷史，本屆首戰表現相當不理想 。

日本女足首戰沒有意外的拿下尚比亞，5個進球來自於4個球員，其中宮澤日向獨進2球，而田中美南不僅攻進1球，也貢獻了一次助攻的表現，球隊實力平均而完整。

從兩隊首戰的內容上來看，日本整體戰力要明顯高出哥斯大黎加一籌;而更有利於日本的是首戰5個進球讓他們氣勢上可以碾壓哥斯大黎加。不利於哥斯大黎加的是這一場他們沒有輸的本錢，所以心理壓力勢必較大，如果躁進將會給予攻擊火力旺盛的日本更多的進球機會。

綜觀評估，這一場日本拿下勝利沒有疑慮，但是以兩隊首戰內容，日本贏球的賠率勢必不會太好，可以直接選擇日本讓分;大小分上可以選擇大分，更積極一點考慮正確比分，日本應有淨勝3球的可能，日本3:0、4:0勝出都是不錯的選項。

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