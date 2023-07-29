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NBA》「6 or 23」？湖人將退休詹皇背號 成紫金軍團隊史第12人

2023/07/29 22:17

湖人將退休詹姆斯球衣背號。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然「詹皇」詹姆斯（Lebron James）日前宣布回歸，將繼續征戰2023-2024賽季，不過詹姆斯的職業生涯已進入倒數計時，外界也相當好奇湖人究竟是否會選擇退休他的背號，對此，老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）則肯定強調，保證絕對會讓他的背號光榮退休。

珍妮巴斯近期接受《Sportskeeda》採訪時，被記者Mark Medina詢問「湖人隊退休背號的依據是什麼？」，珍妮巴斯回應「標準是該球員必須進入名人堂。」，同時珍妮巴斯也進一步補充，「毫無疑問我們都知道詹姆斯一定會入選，所以他在湖人的背號肯定會退休」。

此外，針對詹姆斯於2020年球季，曾率領湖人在泡泡園區拿下隊史第17座冠軍，珍妮巴斯表示，「這意義重大，如果他最後作為湖人球員退休，那就太好了，但這是最終的事情，如果他退休時並不是湖人的一員，也依舊不會改變他過去在湖人歷史中所扮演的角色，因此當他告別NBA那一刻，我們會高掛他的湖人球衣在史坦波中心球館」。

目前紫金大軍有11位球員獲得退休榮譽，其中「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的「8、24號」，更是全數入選，而詹姆斯於湖人時期曾使用過6和23兩個數字作為背號，不過球隊最終會選擇哪一號，現階段仍不得而知。

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