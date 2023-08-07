世大運》高雄海神3新星談收穫 看見亞洲與歐美差距

（左起）蘇文儒、呂威霆、邱子軒。（本報合成照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕高雄全家海神蘇文儒、呂威霆、邱子軒在成都世大運代表台灣男籃出賽，從頂住輸球後壓力，到大家團結贏球，最後並以隊史最佳名次結束本次旅程，並體驗到歐美球風的震撼教育，這趟學習之旅對海神年輕選手是不可多得的寶貴經驗。

台灣預賽前兩戰出師不利吞二連敗，其中對巴西慘輸58分，但隔天台灣97：84成功踢館地主中國。呂威霆說：「在不被看好、連續兩場大比分輸球，大家還能調整回來不被影響，在對方主場贏球格外開心。」

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台灣男籃本屆預賽碰頭立陶宛、巴西、中國，排名賽面對南非、波蘭、日本，從熟悉的亞洲球風到歐美打法，蘇文儒看見亞洲與歐美國家的差距，尤其是預賽與最終奪銀的巴西隊一役，「當對方無論身材條件或技術，各方面條件都勝出時，甚至基本功也不輸我們，去學習該如何防守與得分，很震撼也很有收穫。」

場均攻下10.7分的邱子軒，出賽6場對巴西、中國、南非、波蘭共4場得分上雙，他表示，與其他國家代表隊較勁，球賽中的細節格外重要，接下來會繼續努力，從中學習。

對日本一役繳代表作15分、12籃板的呂威霆說：「國外身材條件優於我的比比皆是。很開心能藉此機會與國內好手並肩作戰，汲取他國打球方式跟經驗。」

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