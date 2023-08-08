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佛光盃籃球賽落幕 中西州大稱王、世新封后

2023/08/08 14:00

佛光盃籃球賽經過激烈鏖戰落幕。（佛光山提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕佛光盃大學籃球邀請賽落幕，男、女籃分別由美國德州中西州立大學、世新大學抱走冠軍盃，主辦單位佛光大學校長何卓飛喊話，佛光盃一定會持續辦下去！

佛光盃大學籃球邀請賽一度因疫情停辦，今年於2日再度登場，有來自台灣及世界共16支球隊參賽，經過連日鏖戰，於7日舉行舉行冠亞軍戰。

國內UBA大專籃球聯賽4連霸世新大學，總教練何正峰、隊長林妘樺甫結束成都世大運，馬不停蹄趕場到高雄巨蛋參賽，將士用命以78：72擊敗日本名古屋學院大學，奪得隊史首座佛光盃冠軍。

政治大學與中西州大冠亞軍壓軸，政大上半場打完一度落後達15分，宋昕澔、吳志鍇2名大二生跳出來合飆53分，一度在末節幫政大反超，但關鍵時刻政大失誤收場，中西州大要回領先，拿到32分的宋昕澔最後一擊失手，中西州大87：84驚險奪冠。

三好體協會長劉招明肯定佛光盃籃球賽是一場集體創作的成就，盼參與的各界將星雲大師的慈心悲願、三好精神都向世界延伸。何卓飛嘉許勁旅球隊、教練和選手於球賽的努力和付出，鼓勵各個球隊繼續交流，期許佛光盃永續下去。

美國德州中西州立大學首次參加佛光盃即奪冠。（佛光山提供）

政大拿下亞軍。（佛光山提供）

佛光盃大學籃球邀請賽落幕。（佛光山提供）

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