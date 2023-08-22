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威廉波特少棒》這不是觸身球！日本「誠實野球少年」大獲美媒讚揚

2023/08/22 09:24

〔體育中心／綜合報導〕日本隊今天在世界少棒錦標賽以0：10遭亞太區代表台灣隊扣倒，不過場上發生一段小插曲，日本球員差點被近身球打到，主審雖然判定是觸身球，不過小球員十分誠實，主動告知是打到球棒，這一幕也獲得知名投球分析師弗里德曼（Rob Friedman） 盛讚，球迷都非常讚揚他的運動家精神。

日本第3棒Akito Masuda在1局上對決龜山少棒隊王牌投手范宸竣，范宸竣在2好3壞時投出一顆80英哩的近身球，Akito Masuda閃球不及，球棒握把遭球所擊中，主審判定是觸身球，范宸竣也脫帽致歉，Akito Masuda先向休息室這不是觸身球，只打中球棒握把，隨後也主動告知主審。龜山少棒隊也提出挑戰，但透過重播輔助判決後仍維持原判。

日本小球員的行為也獲得知名投球分析師弗里德曼（Rob Friedman）讚揚，大讚他是「誠實的野球少年」，影片在網路上引發熱議，許多球迷也紛紛表示，「這是對棒球的尊重」、「小球員的運動精神一直是體育界最棒的」。

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