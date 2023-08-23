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日職》狂！王柏融雙安2打點、打擊率站上4成 火腿逆轉大勝樂天

2023/08/23 20:20

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本火腿和東北樂天金鷲之戰，王柏融此役擔任先發第8棒、指定打擊，表現極為活躍，2局的首打席他在落後之下敲安帶打點，並跑回追平分，3局下又擊出帶打點安打，單場4打數2安打、2得分，幫助火腿隊10:4擊敗樂天，王柏融的本季打擊率站上4成。

火腿隊首局就3分落後，王柏融2局首打席面對樂天先發投手松井友飛敲安，帶有1分打點，幫助火腿隊開啟攻勢，古川裕大接在王柏融之後又敲安，再帶1打點，且王柏融靠著這支安打進佔三壘，接著奈良間大己再敲中外野安打，王柏融跑回追平分，該半局火腿隊還靠對方失誤，單局打了超過一輪並攻下6分。

3局下，火腿隊松本剛面對宮森智志敲出二壘打，王柏融此時再次建功，敲出中外野方向安打再打下1分，並又靠隊友奈良間大己安打回壘，前兩打席就有打點跟得分貢獻。

王柏融第3次打擊也是得點圈有人，這回面對左投手藤井聖，雖然球數領先但擊出內野飛球出局。

火腿隊萬波中正6局下開轟，陽春砲幫助球隊攻下此役第10分，7局上，樂天反擊，洋砲法蘭柯（Maikel Franco）從火腿中繼的洋投馬弗爾（James Marvel）手中擊出陽春砲。

7局下，王柏融的第4打席，是該半局首位打者，同樣面對藤井聖，這回遭到三振。連同王柏融在內，火腿隊5人單場敲雙安，其中郡司裕也還有4打點。

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