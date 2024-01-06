NBA》庫明加不信任教練、穆迪不滿被冷凍 勇士鬧茶壺風暴

美媒爆料庫明加（左）已經對柯爾（右）失去信任。（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天在主場遭到約基奇（Nikola Jokic）逆轉三分絕殺，戰績持續下探，而賽後隊內一連串的問題被爆出來，其中就包含庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）兩位小將不滿自己在隊上的定位。

《The Athletic》率先指出，由於庫明加不滿總教練柯爾（Steve Kerr）時常關鍵時刻把他放在板凳上，而昨天輸給金塊的比賽，成為了壓垮駱駝的最後一根稻草，庫明加已經完全不信任教練，他認為在柯爾下面打球，無法發揮自己的潛力。

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實際上庫明加昨日上場19分鐘，就高效繳出16分4籃板4助攻的成績，不過第四節卻完全沒有上場機會。

而除了庫明加外，灣區媒體《KRON4》記者杜馬斯（Jason Dumas）也爆料，連續3戰未上場的穆迪，同樣不滿意柯爾的調度，杜馬斯表示，穆迪身邊的人都對這個狀況很不滿，因為穆迪缺乏在球隊的定位不穩定、不明確。

穆迪本季上場時間越來越少，聖誕大戰對上金塊的比賽他只獲得了不到3分鐘的上場時間，下一場打完熱火後，就跌出了輪換名單中。

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