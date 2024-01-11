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高球》台灣小將揚名國際具競爭力 王政松：要找回榮光

2024/01/11 15:50

王政松（左）、許淮茜（右）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕許淮茜去年在世界業餘女子高球隊際錦標賽奪下金牌，寫下台灣第一人紀錄，另攜手廖信淳、黃亭瑄在聖托盃拿下女子團體銀牌，今天高球協會特別為她們舉辦表揚典禮，理事長王政松也盼能獲得更多資源，以扶植出更多年輕好手，在國際上發光發熱。

許淮茜去年11月在業餘世錦賽經過4輪激戰後奪金，今她返台分享當時的心情依舊喜不勝收，直呼真的沒想過能奪冠，她認為，保持平常心很重要，當下只專注比賽，不去想無法控制的事，也讓她收到好的結果。

返台短暫休息後，許淮茜也將返美繼續備戰新賽季，她認為，旅美期間讓她獲益良多，也有感國內、外教練的教法不同，「國外教練讓你自己找到問題，國內則是教練會主動提點，但應該自己思考哪裡不足，再試著去找解答。」她也認為，國外選手較有自信，對運動表現多少有影響。

經過旅美洗禮，除了技術精進，廖信淳認為，由於隻身國外，因此首要就是學習獨立，且多為自主訓練，要懂得如何安排練習時間。

許淮茜、廖信淳都親自出席表揚典禮，黃亭宣則由家人代為授獎，接下來3人都繼續在國外奮戰，希望能在國外戰場拚出佳績。

王政松表示，台灣選手陸續在國際賽場傳出佳績，證明台灣高球在國際的競爭力，目前推動的6年振興計劃也進入第2年，首要目標就是深耕基層，希望得到更多資源挹注，打造人才庫，讓台灣選手在各大世界賽場揚名國際。

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