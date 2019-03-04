「羊角姐妹」要當身障者領頭羊

陳菊（中）與台灣加油團為「羊角姐妹」加油。（駐日特派員林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕參加東京馬拉松輪椅競速賽的「羊角姐妹」林黛甄和陳姿予，成為台灣首次進軍海外馬拉松賽的身障選手，雖因東京的風雨無法推完全程，但她們表示，這是一個開始，想持續下去。兩人不但以「仰角」正向面對生命的巨變，也願當台灣輪椅競速領頭羊，鼓勵更多身障人士參與。

林黛甄和陳姿予是在4年前發生的高雄石化氣爆中受傷，導致下半身癱瘓，兩人並沒有被生命的考驗擊敗，共組「羊角姐妹」練習輪椅競速，歷經1年多手部肌肉重量訓練，並參與國內的路跑活動，這次挺進東馬，引發了話題與關注。

花媽神秘嘉賓 賽道旁扮啦啦隊

包括高雄市前市長許立明、高雄氣爆自救會會長陳冠榮等人組成20多人的加油團，前來東京為兩姐妹加油。結果3日賽道旁，出現了一位搖著國旗為參賽的台灣跑者加油的神秘啦啦隊長，她就是現任總統府秘書長的前高雄市長「花媽」陳菊。賽後花媽還前往「羊角姐妹」下榻的飯店，給兩人大大的擁抱。

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花媽表示，高雄氣爆是在她任內發生的重大工安事件，林黛甄和陳姿予因此必須終身坐輪椅，生命有了一百八十度的不同，但她們勇於面對，展現強大生命力量讓她很感動。得知高雄氣爆自救會的會長和前市府團隊組團來加油，她也趁著二二八的4天連假，親自來東京向兩人表示謝意，感謝她們的勇敢，也心疼兩姐妹冒著寒風細雨參加比賽。

由於加油團對花媽到東京加油，事前保密到家，陳姿予看到花媽時十分驚訝，她表示，真的是受寵若驚，也嚇了一跳，不知有這麼多人為她們加油。羊角妹對於自己的成績不是很滿意，原本預定至少要推半馬21公里的目標並未達成。

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