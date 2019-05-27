太久沒轟 黃恩賜跑到腳抽筋

黃恩賜（右）6局下轟出2分彈，卻因腳抽筋，跑完壘後就提前退場。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕太久沒擊出全壘打，黃恩賜有點忘記開轟的感覺，加上天氣太悶熱，讓他在跑壘時出現抽筋現象，才打6局就提前退場，對於本季打擊率3成33是進職棒8年來單季最高，他歸功於打擊教練在春訓期間的協助。

6局下就提前退場

黃恩賜3局下以二壘安打帶動獅隊單局灌進3分，4局下獲保送後跑回獅隊第4分，6局下轟出2分彈拉開比數，前4次打擊2支長打2個保送全部上壘，7局上卻沒上場守備，棒次由高國慶接替，三壘由陳鏞基移防。

黃恩賜指出，因為太久沒打全壘打，出棒後不覺得球會飛出去，依舊以全力跑壘，突然發現要跑完4個壘包，跑到二壘開始放慢速度，腳就開始怪怪的，接受防護員治療後決定退場休息，「應該是天氣太悶了，第4局就有好像抽筋的感覺。」

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截至賽前，黃恩賜生涯僅有5轟，且是進職棒前5年每季1轟，前次開砲已是2016年9月25日，前2年共出賽78場都靜悄悄，本季8支長打（二壘安打7、全壘打1）是近3年最多，有機會超越2014年的12支（二壘安打10、三壘安打與全壘打各1）。

黃恩賜表示，今年打擊手感確實不錯，主要是打擊教練幫忙修正揮棒軌跡，春訓期間把想法簡單化，對選球也下功夫研究，只打要打的球，「以前想變得更好，反而失去自己好的東西，也忘記原本的優勢。」

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