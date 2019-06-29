宛如19歲 林羿豪狂掃中繼點

林羿豪（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林羿豪只花1個月的時間就擠進最佳中繼投手的領先集團，他不確定能否首次拿下這個年度獎項，唯一確定的是，隨著「秀髮」愈來愈長，場上表現愈來愈好，等球季結束再去剪。

林羿豪自5月30日起，出賽9場狂拿7次中繼成功，今年累計9次，比前2年合計7次還多，快速殺進領先集團、與王鏡銘並列第4，若富邦悍將把同期11勝6敗1和的氣勢帶入下半季，他還有機會追上以14次並列領先的黃子鵬、鄭佳彥。

林羿豪半季最多中繼是2015年上半季11次，那年18次也是生涯單季最多，只輸官大元1次、與中繼王擦身而過；他表示，因為從沒拿過年度獎項，所以不會刻意去想，只希望維持目前的狀況，為球隊做出貢獻。

請繼續往下閱讀...

林羿豪想維持的還有頭髮，他前次剪髮是元月春訓開訓前，既然表現愈來愈好，就不要做任何改變，等球季結束再一次處理，但他強調，並非效法釀酒人終結者哈德，留長髮也許可以隱藏放球點，「我是側投耶，要藏放球點，那要留多長啊？」

林羿豪認為，目前球速回到152公里，感覺像是19歲在日職的狀態，加上找回指叉球、滑球控球，與打者對決的武器增加，上場自然不會多想，心態比較單純，盡量壓低就好，「前幾年變化球都拿不到好球，打者等著打我的直球就好。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法