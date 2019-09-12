泳協涉詐近6萬 前理事長夫婦起訴

泳協前理事長許東雄（右二）因涉嫌詐領補助被起訴。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者錢利忠／台北報導〕游泳協會去年被爆料詐領選手服裝補助及裁判費，前泳協理事長許東雄原否認，後來發函承認協會未發放服裝，並退還補助款5萬7600元；包括許東雄、許妻陳金鳳、涉提供不實發票的廠商盧清陽、柯麗霜等4人，均吃上詐欺官司；裁判費部分僅陳金鳳涉偽簽許東雄名字而被起訴，至於詐領服裝補助部分，4人昨均被台北地檢署依詐欺罪起訴。

去年4月，時代力量黨團召開記者會，指2016年日本東京游泳公開賽、香港長池游泳錦標賽前，泳協曾向美津濃公司說，國家沒錢補助選手外套，美津濃於是慷慨贊助，但泳協卻分別向體育署申請服裝補助款2萬7600元、3萬元，合計5萬7600元。

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許東雄事發後雖曾澄清，指他上任後的這幾年，已與美津濃無合作關係，批時力抹黑他；但去年7月4日，泳協卻發函承認協會未發放選手服裝，已將補助款退還。

檢方調查，許東雄為核銷選手服裝補助款，涉嫌指示妻子陳金鳳，向熟識的廠商盧清陽、柯麗霜，索取不實的交易發票，但廠商實際上沒出貨；此事經立委黃國昌等人揭發後，泳協才退還補助款項。

此外，去年3月17日，黃國昌另在臉書上揭露，指去年間，台北及南投兩地同時舉辦泳賽，許東雄竟在兩地都簽領裁判費，涉嫌詐欺。許東雄則否認在南投的賽事簽名領款。

檢方調查，以許東雄名義簽領南投賽事的裁判費為3028元，簽領人為許妻陳金鳳，陳金鳳承認自作主張偽簽丈夫的名字領裁判費，後來怕東窗事發，才又偽造一份沒有丈夫簽名的清冊，陳金鳳因此被依偽造文書罪起訴。

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