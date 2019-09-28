《觀護盃》施晉堯三分絕殺 璞園闖進冠軍賽

施晉堯（右）終場前1.9秒投進絕殺三分彈，助璞園前進爭冠。（觀護盃提供）

最多落後17分

末節絕地大反攻

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕2019年觀護盃籃球賽，全本土應戰的璞園再度寫下驚奇，克服全場最多落後達17分的逆境，在末節反敗為勝，並靠著後衛施晉堯在終場前1.9秒的絕殺三分彈，終場71：69氣走台啤，三連勝篤定晉級冠軍賽。致勝功臣施晉堯笑說，「我在讀秒階段還跟台啤黃聰翰噴垃圾話，說小心我等一下就要絕殺了，沒想到竟然兌現。」

璞園最後一擊戰術的設計相當漂亮，發球後，球快速流動，總計有5位球員碰到球，最後施晉堯在弧頂位置跑出大空檔，一槍斃命。總教練麥班達表示，「我很開心球員謹記戰術的大原則，腦袋很清晰該如何跑動，我們靠團隊戰力彌補沒有外援的弱點。」

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戴維斯傷未癒

下季狀況不明

本屆觀護盃「新台灣人」戴維斯在登錄的名單中，但傷勢未癒，留在台北復健，下季能否出賽仍是未知數。麥班達說，「我們暫時不去煩惱洋將的問題，現階段先加速本土球員的磨合，今夏有施顏宗、溫立煌和李家慷等球員加入，期盼他們能儘快融入團隊。」

璞園在末節大爆發，拉出25：3的攻勢扭轉戰局，麥班達透露，近幾場比賽球隊上半場猶如遊魂；中場休息開會討論，讓球員自發性地檢討，思考問題所在，才能在下半場反彈。

昔日璞園最穩定的射手簡浩今夏轉戰裕隆。璞園此役三分球28投僅6中，上半場更是16投盡墨。施晉堯表示，全隊近期積極苦練外線，射手群壓力也比以前更大，但離新球季還有一段時間，有信心能儘快步上軌道。

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