網壇第一人 費爸首奪最吸金運動員

費德爾（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕《富比世》雜誌昨公布2020年全球運動員收入排行榜，網球天王費德爾整年賺進1.063億美元（約31.8億台幣），首次榮登收入排行榜第一名，也是網壇第一人；NBA球員則是湖人一哥詹姆斯最會賺，以8820萬美元（約26.4億台幣）排第5。

大坂直美（資料照，路透）

過去一年受到武漢肺炎疫情影響，運動員收入普遍下降，也是4年來首度負成長，且前100名運動員總收入為36億美元，較2019年少了9％。

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C羅（資料照，路透）

大聯盟僅克蕭擠進百名

2020年富比世運動員收入排行榜

38歲的費德爾過去一年收入1.063億美元，包含630萬美元獎金、1億元代言費及出場費，榮登第一。足球巨星C羅則連2年排名第2，整年收入為1.05億美元；梅西以1.04億美元緊追在後，第4名則是內馬爾。

今年榜單前100人中，NBA球星占了35人，為所有運動項目最多，詹姆斯排第5，勇士一哥柯瑞和籃網球星杜蘭特分居6、7名，前10名就有3名NBA球員。受影響最嚴重的是美國職棒大聯盟球員，因開幕日不斷推遲，衝擊球員收入，僅道奇投手克蕭擠進前100名、且排在第57，與去年的第15名相比，下滑不少。

大坂直美最賺錢女球星

女性運動員方面，日本網球名將大坂直美靠著比賽獎金及代言賺進3740萬美元（約11.3億台幣），總排行第29名，為女運動員第一，更超越莎拉波娃過去寫下單年2970萬美元（約8.9億台幣）的紀錄，成為史上收入最高的女運動員。

過去4年蟬聯第一的網球女將小威廉絲，以3600萬美元（約10.8億台幣）排名第33，史上首次有2名女運動員擠進百名內，顯示男女運動員收入仍有落差。

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