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還是贏不了獅 龍拚戰12局言和

2021/05/06 05:30

龍獅戰昨鏖戰12局言和，是本季首場和局，不過獅卻連傷了古林睿煬（見圖）、潘威倫2員投手大將。（記者張忠義攝）

李凱威4安助龍隊止敗

潘威倫傳出右側髖關節不適。（記者張忠義攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕新軍味全龍本季面對統一獅一勝難求，昨役兩隊鏖戰12局以5：5握手言和，不但是本季首場12局和局，也是中職史上第1次比數和日期（5月5日）相同的和局。龍隊終止對戰統一獅8連敗，但仍舊是9連不勝，開路先鋒李凱威單場4安打，成為龍隊止敗功臣。

李凱威首打席就從獅隊本土王牌古林睿煬手中擊出二壘安打，5局時面對潘威倫擊出三壘安打、7局再補上幸運安打，8局時再添二壘安打，單場6打數4安打，僅差全壘打就締造完全打擊。

李凱威說，沒有特別想紀錄，「其實賽前擊球感覺並沒有特別好，加強對投手的節奏。打擊策略一樣，就是先求上壘。」

12局上，龍隊投手呂偉晟完成3上3下，休息室就先爆出歡呼，因為他們確定將中止對戰連敗。李凱威說：「大家都很想贏，也堅持到最後，算是終於終止對戰連敗，可能也是個轉機。」

獅傷兩投 古林、嘟嘟傷退

獅隊昨傷了兩員投手，古林睿煬投4局僅用64球，在領先1分下因左大腿不適退場；接手的老將潘威倫5局被李凱威、林旺衛連續安打失1分，仍幫球隊守住領先，但6局面對首位打者林驛騰連投3顆壞球，教練和防護員上前關心後也將他換下場。

獅隊總教練林岳平說，古林首局投球前就告知教練團左大腿不適，「熱身完他就告知我們，但他說還能投球，我們盡可能每局他投完就持續觀察他的狀況，4局真的撐不住。至於潘威倫則是右側髖關節不適。」

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