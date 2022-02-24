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左手劍搶出鞘 桃猿有「4」無恐

2022/02/24 05:30

桃猿陣中先發左投輪值，除了3土投外，加上洋投霸林爵，今年最多可有4左投。（資料照）

前言：職業球隊中，先發左投一向難尋。放眼中職，去年投球局數破百的12位先發投手，左投僅有德保拉、陳仕朋、霸林爵和王維中4人。樂天桃猿春訓期間，猿隊陣中有4位能夠先發的左投手，是往年球隊少見的狀況。王溢正、陳冠宇，去年各自因低潮調往中繼過，林子崴則是季末初試啼聲有出色發揮，但尚待完整球季證明自己。（記者林宥辰）

陳冠宇（見圖）、王溢正、林子崴3桃猿本土左投，積極在春訓調整狀況，爭取開季先發。 （資料照）

本土3左投

搶先發輪值

〔記者林宥辰／專題報導〕樂天桃猿春訓即將進入模擬比賽階段，本週末就有兩場自辦隊內賽，其中3月才要滿20歲的左投新星林子崴，週六的比賽即將亮相。長期以來，猿隊先發輪值只有王溢正1位左投，但近年選秀會大進補，如今補進中生代陳冠宇、新世代林子崴，若再算上洋投霸林爵，輪值最多可有4位左投。

陳冠宇、王溢正

去年一度降中繼

去年樂天桃猿隊輪值頻出狀況，王溢正季中狀況不佳一度轉任中繼，選秀會後加入球隊的陳冠宇，先發數場頻頻挨轟，同樣也被降到中繼。去年，樂天先發輪值團隊整體成績不差，但局數651.2局僅比味全龍多，先發左投未如預期是一大缺憾，總教練曾豪駒說，今年幾位年輕先發，調整相對快，也有機會多吃局數。

陳冠宇去年下半季加盟，總計21場出賽（6先發），戰績1勝5敗、防禦率6.52。今年開訓前，教練團原本有意安排陳冠宇再以中繼角色調整，他自動請纓希望挑戰先發。王溢正全季34場出賽（8先發），投64.2局是2013年季中加入以後，首度未能投滿百局。

對於兩位前旅日左投，曾豪駒認為，今年仍相信兩人調整狀況。曾總說：「去年經驗對他們來說，更能知道自己比較不好的部分。每個人狀況不同，春訓也許是重新開始的機會，也相信兩人經驗豐富能夠調整好。」

至於去年季末表現亮眼的林子崴，曾豪駒也有期待：「去年春訓他也表現不錯，但可能進度太快，導致後來受傷，今年他更懂得如何調整。包括林子崴，年輕投手群春訓調整進度相對快，都有機會表現。」

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