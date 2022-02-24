低潮翻篇 前旅日2左投奮起

今年開訓前，桃猿教練團原本有意安排陳冠宇以中繼角色調整，但他自動請纓希望挑戰先發。（資料照）

陳冠宇自動請纓回先發

36歲的王溢正對於隊內競爭表示，自己事先準備好，教練給機會就把握。（資料照）

〔記者林宥辰／專題報導〕樂天桃猿兩大前旅日左投王溢正、陳冠宇，去年都度過有些失意的一季，年薪合計1500萬的兩人，今年都要力拚重回先發崗位。

春訓陳冠宇自動請纓回任先發，對於隊內先發投手之間的競爭，習慣日職環境的陳冠宇說：「球隊競爭是好事，表示我們球隊很強，這部分我看得很開，還是自己先準備好自己。」

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36歲王溢正 持傳承心態

去年春訓王溢正狀況不錯，開季後卻遇上瓶頸。王溢正說：「今年現階段狀況也不錯，不見得開季就一樣好，但至少現在都能跟上進度。去年可能疲勞，還有別的因素，今年要更能控制自己身體狀況。」

對於隊內競爭，36歲的王溢正說：「球隊人才輩出才是正常，我自己事先準備好，教練給機會就把握。到了我這個歲數，也已經該傳承了，後輩來問我，我也不會藏私。」

陳冠宇和林子崴都畢業自穀保家商，陳冠宇比林子崴大12歲，也很照顧這位學弟。陳冠宇說：「同樣是左投，我們彼此間想法有時很像，又是自己學弟，會多照顧、多分享一點。他去年剛上一軍就有那樣的表現，未來有機會是球隊本土王牌。」

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